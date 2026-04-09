Paratici rivela: «Lo scorso anno per due volte avevo chiuso col Milan, poi mi dissero che non se ne sarebbe fatto nulla. Su Allegri e Marotta…»

Paratici, attuale dirigente della Fiorentina, ha svelato di essere stato ad un passo dal Milan la scorsa stagione. Le dichiarazioni

Il calciomercato dirigenziale del 2025 avrebbe potuto cambiare radicalmente il volto del Milan, ma il destino ha scritto una storia diversa. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera il 9 aprile 2026, l’attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha svelato un retroscena che ha del clamoroso.



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PAROLE – «Se è vero che sono stato in trattativa con il Milan l’anno scorso? Non in trattativa. Avevamo chiuso. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più nulla. Se Marotta ci ha messo lo zampino? Non so, non credo, lui ha smentito. E di certo non l’ho chiamato, cosa potevo dirgli? Sei stato tu? E lui cosa poteva rispondermi? ‘Ma no, figurati…’. Acqua passata, la mia storia è Firenze. Se è vero che Allegri soffriva Cristiano Ronaldo? Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza. Qualche difficoltà la ebbe all’inizio con Sarri, più integralista tatticamente, ma poi si adattò. E vinse lo scudetto anche lui, molti se lo sono scordato».