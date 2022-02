ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paradosso Milan: senza Ibrahimovic 11 vittorie su 12 in campionato. Lo svedese in campo non è più essenziale

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport la probabile assenza di Ibrahimovic nel derby contro l’Inter non sarebbe così mortifera per il Milan, almeno stando meramente al campo.

In questo campionato, nelle 12 partite in cui lo svedese non è partito titolare, Kessie e compagnia ne hanno vinte 11 e pareggiata una, un rendimento quasi perfetto.