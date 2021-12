Maldini a Sky: «Siamo giovani e inesperti ma dobbiamo ripartire»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Genoa Milan: le sue dichiarazioni

SU SHEVCHENKO: «Ieri Sheva mi ha chiamato per chiedermi se potevamo vederci, ci siamo visti ora sia con lui che con Tassotti. Fa impressione vederli dall’altra parte».

SULL’ULTIMA SETTIMANA: «Io non mi considero una persona particolarmente fredda, magari esterno poco. Sheva non so se riuscirà a trattenere le emozioni. Noi siamo passati da imbattuti a due sconfitte consecutive, la partita di Madrid ci ha tolto tanto».

SUL MOMENTO: «Io non parlo con la squadra se non c’è bisogno, ci parla il mister. Siamo forti, dobbiamo ripartire perchè siamo forti. Partite facili a Genova non le ho mai trovate ma noi dobbiamo tornare ad essere concentrati come l’ultimo anno e mezzo».

SULLA CRESCITA DEL MILAN: «Abbiamo tanti margini di miglioramento essendo giovani, specie nella gestione delle emozioni. Ci serve esperienza, non ne abbiamo molta. I giocatori giovani imparano dopo per esempio a gestire il proprio fisico, è successo anche a me. Sappiamo che abbiamo fatto tanti passi in avanti ma non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo essere degni della storia del club».