Liguori e la querelle Lukaku: «Ha fatto un colpo di testa. Morata...»

A margine del Premio Bancarella Sport a Pontremoli Paolo Liguori , noto giornalista, ha analizzato alcuni temi relativi al calciomercato Milan:

Ora il mercato non solo italiano ma anche europeo sta cambiando e bisogna aver la forza di individuare altri giocatori e resistere con i propri. Non è detto che alle italiene possa andare peggio visto che tanti campioni vanno fuori dai campionati europei. Scamacca? E’ cresciuto nella Roma prima di andare a fare un altro percorso. Lo riprenderei, avrei preso pure Frattesi ma se non ci sono le possibilità…. Qui a Pontremoli si è allenato fino a pochi giorni fa Zaniolo e riprenderei anche lui ma bisogna affidarsi a chi con quei giocatori fa la minestra migliore e per me questo lo fa Mourinho. I giocatori dicono: io a Roma ci verrei per farmi allenare da Mourinho. E non lo dicono per altri allenatori, ci sarà dunque un motivo. La vicenda Lukaku? Ha fatto un colpo di testa..