De Paola esalta il rossonero Sinner: «Un campione, sembra...»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato il percorso di Jannik Sinner, tifoso rossonero, alle ATP Finals

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Jannik Sinner, tifoso rossonero:

«Sinner è un campione. Il tennis è lo sport che mi ha fatto più arrabbiare in assoluto, non riesco a resistere alla tentazione di sfogare la frustrazione. Sinner ha una testa che per l’età che ha è pazzesca. Ha una solidità incredibile, è una specie di computer ma in senso positivo perché rielabora il concetto negativo per migliorarsi. In campo esprime sempre il massimo, come non ho mai visto fare da nessun tennista italiano. Nessuno ha mai avuto questa solidità mentale, forse anche per la presenza di un mental coach e questo è un filo conduttore che lega qualsiasi sport».