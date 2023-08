De Paola attacca l’ex Milan Bonucci: l’ha detto veramente!

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la vicenda relativa al contenzioso tra Bonucci, ex Milan, e la Juve

Intervenuto a TMW Radio, Paolo de Paola ha parlato così dell’ex Milan Bonucci:

Bisogna chiarire che Bonucci ha fatto quello che ha voluto nella Juventus, andandosene e poi tornando, prendendo la fascia ecc. In questo tipo di situazione, se si parla di un diritto di un lavoratore “normale” starò sempre dalla parte di quest’ultimo, ma in questo caso non penso che Bonucci possa essere inserito nella categoria dei lavoratori che hanno bisogno di essere difesi. In questa vicenda dico che sta sbagliando il calciatore