Condò ne è certo: «A Cagliari Pioli ha capito queste cose»

Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari: ottime indicazioni per Pioli

«L’inchiodata dell’Inter ha permesso a quasi tutte le inseguitrici di guadagnare terreno, e il Milan le si è affiancato. Nulla di sorprendente, ma molte crisi emerse nei turni precedenti sono state derubricate a mal di pancia: giusto così, in una competizione il rendimento degli avversari incide nel giudizio sul tuo. A lungo l’anno scorso il Napoli ha fatto sembrare degli incapaci tutti gli altri. Pioli ha ampliato il turnover — tema del momento in casa Milan — giudicando Cagliari la tappa facile del segmento che proseguirà con Lazio e Dortmund, e ha avuto ragione ottenendo risposte interessanti: Okafor non è un 9 ma all’occorrenza lo sa fare, Adli in mediana non è così male come il lungo ostracismo faceva pensare, Pulisic a sinistra vale il doppio che a destra (ma c’è Leao!) e la coppia di mezzali composta da Loftus-Cheek e Reijnders è di valore internazionale».