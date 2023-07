Mercato Milan, Bonolis critica Lukaku: le dichiarazioni

Paolo Bonolis, tifoso dell’Inter, ha duramente criticato il comportamento di Romelu Lukaku, accostato anche al mercato del Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Bonolis ha detto la sua su Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan. Le dichiarazioni del noto conduttore, tifoso dell’Inter.

PAROLE – «D’estate è scappato dallo United per andare all’Inter, poi dall’Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per tornare all’Inter. E adesso sta scappando per andare dove: Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai…».