Paolillo deluso: «Derby? Un pareggio che non serve a nessuno»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Paolillo ha commentato il derby tra Inter e Milan, soffermandosi sull’importanza del risultato in ottica classifica. Le sue dichiarazioni.

DERBY – «Non sono soddisfatto, il pareggio non serve a nessuno: né all’Inter né al Milan. Era l’occasione ideale per recuperare una vittoria su tutti, anche perché di occasioni ne sono state costruite. Senza cattiveria e gol però non serve a nessuno».