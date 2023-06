Panucci attacca: «Addio Maldini? Sono disgustato, credo che..»

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole sull’addio di Paolo Maldini

«Paolo aveva una grande responsabilità da ex capitano. Probabilmente dall’altra parte non c’era la voglia di crescere come avevano Maldini e Massara. Sono disgustato e dispiaciuto, credo che arriveranno momenti difficili per il Milan»