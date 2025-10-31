Panichelli, parla l’agente: «Ho un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti? Seguito da tempo».

Panichelli seguito dal Milan, ai microfoni di Milan Press è intervenuto l’agente del calciatore argentino

Martin Guastadisegno, agente di Joaquin Panichelli, attaccante argentino che milita nello Strasburgo, è stato accostato anche al Milan, è intervenuto a MilanPress.

Ha detto di avere un buon rapporto con alcuni elementi della dirigenza del Milan, specialmente Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ma non ci sono stati contatti in cui si è parlato del calciatore classe 2002.

LE PAROLE – «Nessuna novità con il Milan. Al momento non ho sentito nessuno nonostante abbia un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti nelle ultime settimane? Nessuno, ma è un nome che il Milan conosce e segue già da tempo».