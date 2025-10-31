Furlani fa felice Allegri: AD al lavoro, loro due possono rimanere a Milanello durante la prossima sosta per le Nazionali

Furlani al lavoro per evitare la convocazione a Rabiot e Pulisic durante la prossima sosta per le Nazionali: Allegri gongola

Il Milan sta attuando una vera e propria strategia diplomatica per tutelare i suoi giocatori infortunati, Christian Pulisic e Adrien Rabiot, in vista della prossima sosta per le nazionali.

In via Aldo Rossi, infatti, la dirigenza rossonera «lavora per evitare la convocazione» di entrambi i calciatori con le rispettive selezioni, onde evitare ricadute dopo i problemi muscolari che li hanno tenuti ai box.

Furlani fa felice Allegri: Rabiot e Pulisic restano a Milanello

Secondo quanto riportato da Ramazzotti per Gazzetta.it, con la nazionale degli Stati Uniti un accordo per non far partire Pulisic è già stato trovato: «con gli Stati Uniti c’è già un accordo». Questo gentlemen’s agreement mira a far completare all’esterno americano il suo percorso di recupero totalmente a Milanello, permettendogli di rientrare in piena forma per gli impegni successivi.

Ma il lavoro diplomatico del Milan non si ferma qui. Nonostante Rabiot sia di nazionalità francese, le comunicazioni sono altrettanto intense per il centrocampista. Il Milan sta cercando di raggiungere lo stesso risultato anche con la Francia, poiché «il dialogo è avanzato anche con la Francia» per far sì che Rabiot rimanga a disposizione per gli allenamenti personalizzati in Italia.

L’obiettivo è chiarissimo: sfruttare al massimo la pausa per le nazionali, che Pulisic e Rabiot (il cui rientro è atteso contro il Parma) non potranno sfruttare a causa dei loro impegni agonistici, garantendo un recupero ottimale e definitivo in vista del fitto calendario di fine anno.