Pancaro analizza Lazio Milan «Nessuna favorita»

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha analizzato la sfida di domenica sera all’Olimpico e difeso Immobile dalle critiche

Intervistato da Leggo, Giuseppe Pancaro ha analizzato la sfida tra Lazio e Milan di domenica sera:

LAZIO-MILAN – «Mi aspetto una partita nel segno dell’equilibrio in cui la differenza la faranno gli episodi e come verranno gestiti dalle due squadre in campo. Favorita? Non c’è. E’ una di quelle partite in cui può accadere di tutto; però il Milan ha più da perdere».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24