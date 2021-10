Pallone d’oro 2021: Nadal vota Benzema, Theo approva – FOTO

Tra i candidati per il Pallone d’oro c’è anche Benzema. Per Nadal lo merita l’attaccante francese, Theo Hernandez sui social gli risponde

Manca ormai un mese all’assegnazione del Pallone d’oro del prossimo 29 novembre. La candidatura di Lionel Messi sembra prendere sempre più quota, mentre Jorginho resterebbe l’outsider. Tra i candidati però c’è anche Karim Benzeman. Sui social Rafa Nadal ha manifestato il suo sostegno per l’attaccante francese del Real Madrid: «La mia ammirazione come giocatore, l’impegno nello sport e la professionalità alla sua età. Buona fortuna e il mio sostegno per il Pallone d’Oro 2021».

Tramite Twitter è arrivata la risposta di Theo Hernandez al tennista spagnolo: «Andiamo Rafa!»