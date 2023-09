Pallone d’Oro, Maldini è terzo in questa classifica! Il dato sui giocatori con più nomination per l’ambito premio calcistico

Da qualche giorno, è stata resa la lista di giocatori che sono candidati alla vittoria del Pallone d’Oro di questo anno. In tale occasione, transfermarkt.it ha stilato una classifica dei giocatori più volte nominati per il Pallone d’Oro. Sono elencati coloro sono rientrati nei 30 migliori per aggiudicarsi il riconoscimento per un numero maggiore di volte.

In questa classifica, c’è Paolo Maldini: l’ex terzino del Milan ha collezionato 13 nomination ed è terzo dietro a Cristiano Ronaldo e Messi e a parimerito con Benzema. Altro ex Milan in graduatoria è Ibrahimovic, settimo con 11 nomination.