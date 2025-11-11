Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: il comunicato ufficiale del club bergamasco. I dettagli

Connect with us

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Palladino

Palladino, dopo l’accordo raggiunto ieri, è il nuovo allenatore dell’Atalanta: il comunicato ufficiale del club bergamasco. I dettagli

Ora è ufficiale: Raffaele Palladino, accostato in passato anche al Milan, è il nuovo allenatore dell’Atalanta.

La notizia, riportata dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, chiude il casting per la panchina nerazzurra e segna l’inizio di un nuovo ciclo per il club di Bergamo.

Palladino, reduce dall’ottima esperienza al Monza e alla Fiorentina, prende le redini della squadra con un progetto a lungo termine. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà all’Atalanta per le prossime stagioni, con scadenza fissata a giugno 2027.

La dirigenza bergamasca ha voluto puntare su un tecnico giovane e emergente, capace di coniugare bel gioco e risultati.

