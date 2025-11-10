Connect with us

Palladino ai dettagli con l'Atalanta: l'ex tecnico di Fiorentina e Monza prenderà il posto di Juric. Le ultime

Juric è a un passo dall'esonero, avventura con l'Atalanta al capolinea: potrebbe arrivare lui per sostituirlo

Calciomercato Milan, chi arriva in caso di mancato rinnovo di Maignan? Ci sono questi nomi in ballo

Estupinan unico colpevole del pareggio di Parma? Allegri non è dello stesso avviso: la profonda analisi del tecnico

Conte verso l'addio al Napoli? Spunta la clamorosa indiscrezione sul tecnico salentino: previsto un decisivo faccia a faccia

Milan news 24

Published

34 minuti ago

on

By

Palladino, ex allenatore di Fiorentina e Monza, sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta: manca solo l’ufficialità per l’addio di Juric

L’esito delle ore di riflessione in casa Atalanta è arrivato e conferma le indiscrezioni circolate: l’avventura di Ivan Jurić sulla panchina nerazzurra è giunta al termine. È confermato l’addio tra il tecnico croato e la società bergamasca.

Come raccontato da Matteo Moretto, l’Atalanta è passata immediatamente ai fatti per individuare il sostituto.

Il nome in pole position è quello di Raffaele Palladino, accostato anche al Milan, e l’accordo con l’ex Juve è ora ai dettagli finali. Palladino, apprezzato per il suo calcio offensivo e la capacità di lavorare con i giovani, è pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Gasperini e Jurić per aprire un nuovo ciclo a Zingonia.

