Palladino ai dettagli con l’Atalanta: l’ex tecnico di Fiorentina e Monza prenderà il posto di Juric. Le ultime

Palladino, ex allenatore di Fiorentina e Monza, sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta: manca solo l’ufficialità per l’addio di Juric

L’esito delle ore di riflessione in casa Atalanta è arrivato e conferma le indiscrezioni circolate: l’avventura di Ivan Jurić sulla panchina nerazzurra è giunta al termine. È confermato l’addio tra il tecnico croato e la società bergamasca.

Come raccontato da Matteo Moretto, l’Atalanta è passata immediatamente ai fatti per individuare il sostituto.

Il nome in pole position è quello di Raffaele Palladino, accostato anche al Milan, e l’accordo con l’ex Juve è ora ai dettagli finali. Palladino, apprezzato per il suo calcio offensivo e la capacità di lavorare con i giovani, è pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Gasperini e Jurić per aprire un nuovo ciclo a Zingonia.