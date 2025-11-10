Connect with us

Juric è a un passo dall’esonero, avventura con l’Atalanta al capolinea: potrebbe arrivare lui per sostituirlo. Le ultimissime

Ore caldissime a Zingonia. La pesante sconfitta interna subita dall’Atalanta per 0-3 contro il Sassuolo ha avuto l’effetto di un vero e proprio terremoto sulla panchina nerazzurra, spingendo Ivan Juric a un passo dall’esonero. Nonostante la vittoria europea ottenuta solo pochi giorni fa, il bilancio in campionato del tecnico croato, con appena due successi in undici giornate e solo 13 punti raccolti, ha convinto la dirigenza a una profonda riflessione.

La posizione di Juric è appesa a un filo, e le voci di un imminente cambio di guida tecnica si fanno sempre più insistenti. Il management nerazzurro, riunitosi a lungo dopo il triplice fischio del match, sembra ormai orientato a sollevare l’allenatore dall’incarico. Si tratterebbe del terzo esonero in dodici mesi per Juric, che solo un anno fa, proprio di questi giorni, veniva silurato dalla Roma.

Per la successione, il nome in netta pole position è quello di Raffaele Palladino. L’ex allenatore della Fiorentina, svincolato, è un profilo che piace moltissimo alla società bergamasca, che lo aveva già valutato la scorsa estate. La scelta di Palladino, noto per un calcio offensivo e dinamico, rappresenterebbe una sorta di continuità tattica con il recente passato della Dea, e la sua giovane età e l’ottimo lavoro svolto nelle sue precedenti esperienze lo rendono il candidato ideale per avviare un nuovo ciclo. Si attendono gli sviluppi definitivi nelle prossime ore, ma l’avventura di Juric a Bergamo sembra ormai giunta al capolinea, con la sosta nazionali che si trasforma in un momento cruciale per il futuro dell’Atalanta.

