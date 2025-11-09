Esonero Juric, il tecnico ad un passo dall’addio all’Atalanta: notte di riflessione ma c’è già il nome del sostituto

Connect with us

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Juric

Esonero Juric, l’Atalanta ad un passo dalla decisione di sollevare il tecnico dall’incarico: Palladino in pole per la sostituzione

L’Atalanta si è presa una notte cruciale di riflessione per definire il futuro di Ivan Jurić dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo di oggi, domenica 9 novembre.

Come riportato da Massimiliano Nebuloni (collaboratore di Sky Sport), la società si pronuncerà domani, lunedì 10 novembre, con la decisione finale.

I nerazzurri sembrano ormai orientati a cambiare allenatore, e l’esonero di Jurić appare quindi molto vicino. Per la sostituzione, il nome in pole position resta quello di Raffaele Palladino, tecnico svincolato dal profilo giovane e offensivo che piace alla dirigenza accostato anche al Milan in passato.

La comunicazione ufficiale è attesa nelle prossime ore, che saranno decisive per la Dea.

