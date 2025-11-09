Connect with us

News

Esonero Juric, tecnico a forte rischio dopo la rocambolesca sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime

News

Roma Udinese 2-0: Gasperini primo e in attesa dell'Inter. Il resoconto del match

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Panichelli! Non è più un obiettivo dei rossoneri ma la ricostruzione lascia di stucco: cosa è successo

News

Furlani via dal Milan con l'ingresso di Calvelli? Indiscrezioni totalmente smentite e ruolo chiarissimo dell'attuale AD. Spunta il retroscena sul rapporto tra i due

Calciomercato News

Calciomercato Milan, i tifosi sognano! Conferme importantissime sul futuro di Leao, Tare e Furlani hanno le idee chiare

News

Esonero Juric, tecnico a forte rischio dopo la rocambolesca sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime

Milan news 24

Published

26 minuti ago

on

By

Juric

Esonero Juric, il tecnico è a fortissimo rischio dopo la pesantissima sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime sull’ex Roma

L’avventura di Ivan Jurić all’Atalanta potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La pesante e inaspettata sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo ha scosso l’ambiente, e il tecnico croato è ora a forte rischio esonero.

Il 3-0 subito al Gewiss Stadium è l’apice di una involuzione preoccupante che vede la squadra slegata e nervosa, come testimoniato anche dal recente litigio tra Jurić e Lookman.

Secondo l’esperto Matteo Moretto, la dirigenza bergamasca sta già valutando i possibili sostituti. In pole position per raccogliere la pesante eredità di Gasperini e Jurić c’è l’ex Juve, Raffaele Palladino, accostato anche al Milan in passato e attualmente svincolato. Il suo profilo giovane e offensivo piace per aprire un nuovo ciclo. Le prossime ore saranno decisive per il futuro della Dea.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.