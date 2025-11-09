Esonero Juric, tecnico a forte rischio dopo la rocambolesca sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime

Esonero Juric, il tecnico è a fortissimo rischio dopo la pesantissima sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime sull’ex Roma

L’avventura di Ivan Jurić all’Atalanta potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La pesante e inaspettata sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo ha scosso l’ambiente, e il tecnico croato è ora a forte rischio esonero.

Il 3-0 subito al Gewiss Stadium è l’apice di una involuzione preoccupante che vede la squadra slegata e nervosa, come testimoniato anche dal recente litigio tra Jurić e Lookman.

Secondo l’esperto Matteo Moretto, la dirigenza bergamasca sta già valutando i possibili sostituti. In pole position per raccogliere la pesante eredità di Gasperini e Jurić c’è l’ex Juve, Raffaele Palladino, accostato anche al Milan in passato e attualmente svincolato. Il suo profilo giovane e offensivo piace per aprire un nuovo ciclo. Le prossime ore saranno decisive per il futuro della Dea.