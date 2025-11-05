Lookman Juric, clamoroso battibecco durante Marsiglia Atalanta: la ricostruzione dell’episodio – FOTO

Lookman Juric, incredibile battibecco tra i due durante Marsiglia-Atalanta: cosa è successo al momento della sostituzione del nigeriano

Al minuto 69, l’Atalanta aveva assaporato il vantaggio grazie a una manovra corale ben orchestrata, finalizzata con precisione da Ademola Lookman, in gol contro il Milan settimana scorsa. La rete, che sembrava premiare il gioco della squadra, è stata subito contestata.

L’episodio è stato scrutinato dal VAR: la sponda decisiva di Krstovic che aveva innescato Lookman era arrivata da una «posizione irregolare». Il gol è stato prontamente annullato, lasciando l’Atalanta con l’amaro in bocca.

Ademola Lookman clashes with Ivan Jurić after being substituted off. 🇭🇷🇳🇬 pic.twitter.com/uWZl7IgeWM — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 5, 2025

Poco dopo la delusione, il tecnico Ivan Juric ha deciso di intervenire con un cambio tattico, sostituendo proprio il marcatore (annullato) Lookman con Musah trasferitosi in estate. La decisione non è stata digerita dall’attaccante nigeriano, che ha manifestato il suo disappunto con un «breve confronto acceso» con l’allenatore a bordo campo.