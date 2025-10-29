Connect with us

News

Pagelle Atalanta Milan (Gazzetta dello Sport): Ricci il migliore, ci sono per

News

Calciomercato Milan, contatti avviati per il rinnovo di contratto di Luka Modric: Tare ha in mente di... Ultimissime

News

Classifica Serie A, adesso il Milan dista ben tre punti dal Napoli capolista: la panoramica completa

Calciomercato News

Giovane Milan, per l'attacco spunta la punta del Verona: primi contatti, Tare deve battere la concorrenza di quel club

News

San Siro venduto: finiti i biglietti omaggio per i politici? Trattative in corso con Milan e Inter. Ultime

News

Pagelle Atalanta Milan (Gazzetta dello Sport): Ricci il migliore, ci sono per

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Ricci

Pagelle Atalanta Milan (Gazzetta dello Sport): Ricci il migliore, ci sono però tre bocciati importanti. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri, con il Direttore Sportivo Igli Tare attento osservatore, ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Nonostante il risultato finale che lascia un pizzico di amaro in bocca, c’è una notizia positiva che emerge dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport: l’ottima prestazione di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano è stato eletto migliore in campo nelle file rossonere, conquistando un 6,5, grazie soprattutto al gol che ha sbloccato la gara. Per Ricci si tratta della prima rete con il Milan, un momento significativo che ne certifica la crescita e la centralità nel progetto tecnico di Allegri.

La prestazione di Ricci è stata affiancata da altri giudizi positivi in casa Milan. Lo stesso 6,5 è stato assegnato a Mike Maignan, sempre reattivo tra i pali, e alla coppia difensiva composta da Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, entrambi autori di una partita di sostanza. Un voto analogo è stato meritato anche da Ruben Loftus-Cheek, subentrato nel secondo tempo con un impatto decisivo sulla manovra rossonera. L’inglese ha dimostrato di poter essere un fattore determinante anche a partita in corso, portando dinamismo e imprevedibilità alla squadra.

Sufficienza piena, ovvero un 6,0, per tre uomini importanti dello scacchiere di Allegri. Fofana e Luka Modric hanno svolto il loro compito in mediana con la consueta diligenza, garantendo ordine e copertura. A loro si aggiunge Davide Bartesaghi, che ha mostrato maturità e applicazione, confermandosi come un elemento su cui il club e il DS Tare puntano per il futuro.

L’unica vera nota stonata nella serata è stata la prestazione di Christopher Nkunku, bocciato con un 5,5. L’attaccante francese è apparso meno brillante e incisivo rispetto alle sue solite performance, faticando a trovare la posizione e a creare pericoli concreti per la difesa avversaria. Un mezzo passo falso che però non scalfisce il buon momento generale della squadra, che, pur non ottenendo i tre punti, ha dimostrato di lottare fino all’ultimo. Allegri e Tare continueranno a lavorare per affinare gli automatismi e ritrovare la vittoria.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.