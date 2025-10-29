Pagelle Atalanta Milan (Gazzetta dello Sport): Ricci il migliore, ci sono però tre bocciati importanti. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri, con il Direttore Sportivo Igli Tare attento osservatore, ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Nonostante il risultato finale che lascia un pizzico di amaro in bocca, c’è una notizia positiva che emerge dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport: l’ottima prestazione di Samuele Ricci. Il centrocampista italiano è stato eletto migliore in campo nelle file rossonere, conquistando un 6,5, grazie soprattutto al gol che ha sbloccato la gara. Per Ricci si tratta della prima rete con il Milan, un momento significativo che ne certifica la crescita e la centralità nel progetto tecnico di Allegri.

La prestazione di Ricci è stata affiancata da altri giudizi positivi in casa Milan. Lo stesso 6,5 è stato assegnato a Mike Maignan, sempre reattivo tra i pali, e alla coppia difensiva composta da Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, entrambi autori di una partita di sostanza. Un voto analogo è stato meritato anche da Ruben Loftus-Cheek, subentrato nel secondo tempo con un impatto decisivo sulla manovra rossonera. L’inglese ha dimostrato di poter essere un fattore determinante anche a partita in corso, portando dinamismo e imprevedibilità alla squadra.

Sufficienza piena, ovvero un 6,0, per tre uomini importanti dello scacchiere di Allegri. Fofana e Luka Modric hanno svolto il loro compito in mediana con la consueta diligenza, garantendo ordine e copertura. A loro si aggiunge Davide Bartesaghi, che ha mostrato maturità e applicazione, confermandosi come un elemento su cui il club e il DS Tare puntano per il futuro.

L’unica vera nota stonata nella serata è stata la prestazione di Christopher Nkunku, bocciato con un 5,5. L’attaccante francese è apparso meno brillante e incisivo rispetto alle sue solite performance, faticando a trovare la posizione e a creare pericoli concreti per la difesa avversaria. Un mezzo passo falso che però non scalfisce il buon momento generale della squadra, che, pur non ottenendo i tre punti, ha dimostrato di lottare fino all’ultimo. Allegri e Tare continueranno a lavorare per affinare gli automatismi e ritrovare la vittoria.