Padovan: «Porto più insidioso dello Sheriff, per il Milan impegno più duro»

Giancarlo Padovan ha parlato delle sfide delle milanesi in Champions League: il Milan ha l’impegno più difficile dell’Inter

Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport degli impegni di Milan e Inter in Champions League.

«Tra Milan e Inter sono i rossoneri ad avere, secondo me, l’impegno più tosto. Il Porto è un avversario di tradizioni che ha buoni giocatori i quali possono mettere in difficoltà i rossoneri. Lo Sheriff è una sorpresa, ma non ci si può fare schiacciare dalle responsabilità. Saranno comunque partite decisive sia per il Milan che per l’Inter».