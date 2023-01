Padovan: «Milan-Roma? Mi aspetto qualche scherzetto di Mourinho». Le parole del giornalista sulla sfida di domenica sera

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista Sky, ha parlato della sfida tra Milan e Roma a Radio Napoli Centrale.

Ecco le sue parole: «Le romane non stanno bene, domani però c’è Milan-Roma e mi aspetto qualche scherzetto di Mourinho. Anche la Roma ha fatto una preparazione molto cospicua e sta pagando in brillantezza, come il Napoli di Luciano Spalletti visto contro l’Inter».