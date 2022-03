Padovan: «Ibrahimovic non dovrebbe rischiare per soli venti minuti contro il Napoli»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per Napoli Milan: le sue parole

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato in questi termini di Zlatan Ibrahimovic:

«Non credo al ritorno di Ibrahimovic con il Napoli. A quarant’anni i recuperi sono più lunghi, il suo è particolarmente lungo ed i medici hanno confermato che non è ancora pronto. Non credo sia giusto che lui rischi di peggiorare la situazione per giocare venti minuti».