Osimhen Milan, l’idea prende sempre più piede: Tare sarebbe pronto ad affondare nel caso si verificasse questa cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Una clamorosa indiscrezione rimbalza dalle pagine del Corriere della Sera: l’idea Victor Osimhen per il Milan sta prendendo corpo, ma si tratta di un’operazione legata a un domino di mercato potenzialmente esplosivo. Il forte attaccante nigeriano, in uscita dal Napoli dopo una stagione altalenante ma comunque ricca di gol, potrebbe diventare il grande oggetto del desiderio rossonero nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse affondare il colpo per Rafael Leão.

L’interesse per Osimhen non è una novità assoluta nel panorama del calciomercato italiano, ma l’accostamento al Milan assume un significato particolare. Il club rossonero, da tempo alla ricerca di un attaccante di spessore in grado di garantire un elevato numero di reti, potrebbe vedere in Osimhen il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. La sua esplosività, la sua capacità di attaccare la profondità e la sua fame di gol lo rendono uno dei centravanti più ambiti d’Europa.

Tuttavia, l’operazione non sarebbe semplice. Il Napoli, pur avendo preso atto della volontà del giocatore di lasciare la squadra, non intende fare sconti e valuterà attentamente ogni offerta per il suo bomber, che ha una clausola rescissoria altissima. La cifra richiesta per Osimhen sarebbe comunque molto elevata, e per il Milan, che ha già diversi obiettivi sul mercato, l’investimento sarebbe sostenibile solo attraverso una cessione eccellente.

Qui entra in gioco il possibile trasferimento di Rafael Leão al Bayern Monaco. Il club bavarese, noto per la sua capacità di attrarre i migliori talenti europei, avrebbe messo gli occhi sul fantasista portoghese, valutandolo come un potenziale rinforzo di lusso per il proprio attacco. Una cessione di Leão permetterebbe al Milan di incassare una cifra considerevole, forse superiore ai 100 milioni di euro, che verrebbe poi reinvestita per tentare l’assalto a Osimhen.

Si tratta quindi di un’ipotesi affascinante ma complessa, un vero e proprio intreccio di mercato che dipenderebbe da diversi fattori. Il Milan osserva con attenzione, pronto a cogliere l’opportunità se le condizioni si dovessero allineare. Per i tifosi rossoneri, l’idea di vedere Osimhen con la maglia del Diavolo è sicuramente allettante, ma la realizzazione di questo sogno passa inevitabilmente per il futuro di Leão.