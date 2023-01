Orlando: «Nelle difficoltà Pioli ottiene risultati. Su Leao e Tonali…». L’analisi dell’ex giocatore su Salernitana-Milan

Intervistato da TMW Radio, nel programma “Maracanà“, l’ex calciatore Massimo Orlando ha commentato Salernitana-Milan.

L’ANALISI DEL MATCH – «Nelle difficoltà Pioli ottiene risultati. Il Milan è stato favorito dall’1-2 del primo tempo, l’unico neo è che non l’hanno chiusa, sbagliando tanti gol. Nel finale ha rischiato ma ora mette pressione al Napoli, soprattutto in casa di vittoria dell’Inter»

TONALI E LEAO – «Sta migliorando molto Tonali. Non pensavo che fosse così bravo, giocatore fantastico. Ha dei momenti di blackout davanti, Leao spesso sbaglia l’ultimo passaggio. E poi il portiere, si vede dalla faccia che non emana sicurezza ai compagni. Per me il Milan deve fare qualcosa in quel ruolo».

DE KETELAERE – «Che sia bravo si vede, che ha giocate potenzialmente è vero, ma deve sbloccarsi. Delle volte sembra che ritardi di poco l’idea di gioco. Ha bisogno di un gol per sbloccarsi mentalmente»

LA RINCORSA SUL NAPOLI – «Chi insegue non può sbagliare, il Milan non ha sbagliato. Rivedo un gruppo forte, un’idea vincente. A me è piaciuto, ha mandato un grande messaggio e ora la palla passa al Napoli».