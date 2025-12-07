 Orlando e il consiglio Tare sul mercato: «Fossi nel Milan..»
Connect with us

HANNO DETTO

Orlando e il consiglio Tare sul mercato: «Fossi nel Milan prenderei lei senza alcun dubbio»

HANNO DETTO

Jashari, Allegri esalta il centrocampista svizzero in conferenza stampa: gli elogi non sono passati inosservati

HANNO DETTO Milanello

Allegri e una fase difensiva...collettiva. Le parole del tecnico rossonero sul reparto arretrato

HANNO DETTO Milanello

Allegri e le critiche a Fofana. Le parole del tecnico rossonero a difesa del centrocampista francese

HANNO DETTO Milanello

Allegri e il momento difficile di Gimenez. Il tecnico rossonero parla così dell'attaccante messicano

HANNO DETTO

Orlando e il consiglio Tare sul mercato: «Fossi nel Milan prenderei lei senza alcun dubbio»

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

massimo-orlando

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha consigliato Igli Tare sul mercato: Mario Gila primo nome per la difesa dei rossoneri

L’opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso un giudizio molto netto sulla difesa del Milan, ritenendola inferiore rispetto a quella della Lazio, e ha subito indicato il rinforzo ideale per colmare questo divario: Gila.

L’analisi di Orlando è senza appello.

PAROLE «Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell’Inter»

Secondo l’opinionista, dunque, il difensore rappresenta il profilo perfetto per elevare il livello della retroguardia rossonera, portando con sé qualità tecniche e fisiche già apprezzate. La sua raccomandazione è legata al fatto che, al momento, la difesa del Diavolo non può reggere il confronto con le rivali: «La linea difensiva rossonera per me è inferiore a quella della Lazio», ha concluso Orlando, spingendo la dirigenza ad agire per assicurarsi il talento conteso anche dall’Inter.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.