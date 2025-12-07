Orlando e il consiglio Tare sul mercato: «Fossi nel Milan prenderei lei senza alcun dubbio»

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha consigliato Igli Tare sul mercato: Mario Gila primo nome per la difesa dei rossoneri

L’opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso un giudizio molto netto sulla difesa del Milan, ritenendola inferiore rispetto a quella della Lazio, e ha subito indicato il rinforzo ideale per colmare questo divario: Gila.

L’analisi di Orlando è senza appello.

PAROLE «Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell’Inter»

Secondo l’opinionista, dunque, il difensore rappresenta il profilo perfetto per elevare il livello della retroguardia rossonera, portando con sé qualità tecniche e fisiche già apprezzate. La sua raccomandazione è legata al fatto che, al momento, la difesa del Diavolo non può reggere il confronto con le rivali: «La linea difensiva rossonera per me è inferiore a quella della Lazio», ha concluso Orlando, spingendo la dirigenza ad agire per assicurarsi il talento conteso anche dall’Inter.