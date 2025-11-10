Orlando critica il Milan e Allegri dopo Parma: «Mancanza di attenzione e grave errore nella formazione titolare»

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha criticato Allegri per la gestione della gara pareggiata sabato sera dal Milan contro il Parma

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto su TMW Radio durante il programma Maracanà, analizzando il pareggio amaro del Milan a Parma.

Orlando ha espresso tutta la sua delusione: «Ci sono rimasto malissimo perché va in vantaggio senza faticare». Il focus principale della critica è andato a Massimiliano Allegri e alla gestione del doppio vantaggio: «Allegri secondo me è mancato di attenzione nell’andare a chiudere la partita. Non doveva stare li ad aspettare, perché un gol lo puoi sempre prendere».

Secondo Orlando, la squadra è tornata indietro di un anno: «Il Milan poi dietro è tornato quello dello scorso anno, troppi errori e disattenzioni».

L’opinionista ha poi puntato il dito sulla scelta tecnica: «Perché Estupinan quando Bartesaghi aveva giocato così bene finora?». In conclusione, il Milan, con una sola partita a settimana, «doveva chiuderla prima».