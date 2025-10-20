Orlando a sorpresa: sulla prestazione di Leao contro la Fiorentina l’ha detto veramente! Messaggio ad Allegri

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato con un giudizio a sorpresa la prestazione di Leao contro la Fiorentina

Lunedì è il giorno dei commenti, specialmente dopo un weekend che ha ridisegnato la vetta della classifica. Il Milan si ritrova ora in testa da solo, ma ha alle calcagna un terzetto pericoloso formato da Inter, Napoli e Roma, tutte distanti un solo punto dai Rossoneri. A commentare le prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri è stato l’ex giocatore Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio.

Orlando su Milan e Inter: chi ha dato il messaggio più forte al campionato?

Orlando ha espresso le sue gerarchie attuali, posizionando l’Inter in cima alle favorite: “Vedo bene l’Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i Nerazzurri davanti al Napoli ora”.

Nonostante la vetta, Orlando mette il Milan solo al terzo posto tra i top team: “poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana”. Il focus si è poi spostato sulla prestazione del match-winner Rafael Leão, non del tutto convincente: “Leão però non ha giocato bene. Punta l’uomo, no a tutti questi colpi di tacco…”.

Era rigore quello del Milan?

Immancabile la discussione sull’episodio del rigore assegnato ai Rossoneri contro la Fiorentina. Anche in questo caso, Orlando si è schierato contro la decisione arbitrale e l’intervento del VAR: “Il VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore”.