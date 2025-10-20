Connect with us

News

Leao, il portoghese raggiunge un particolare record personale contro la Fiorentina: il dato non mente

Calciomercato News

Rinnovo Tomori, importanti conferme sul difensore inglese! Futuro delineato e Allegri in pressing. La situazione

News

Infortunio Scalvini: lesione al bicipite femorale. Il difensore dell'Atalanta a rischio per la gara contro il Milan?

News

Infortunio Loftus-Cheek, Allegri incrocia le dita in vista del Pisa: gli aggiornamenti sull'inglese lasciano speranze precise. Ultime

News

Milan Fiorentina, Allegri firma una vittoria da squadra. La doppietta di Leao vale il ritorno in vetta e un doppio record

News

Leao, il portoghese raggiunge un particolare record personale contro la Fiorentina: il dato non mente

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Leao

Leao, con i due gol realizzati ieri sera alla Fiorentina Leao ha siglato la sua secondo doppietta in Serie A: i rossoneri ritrovano la vetta

I Rossoneri di Allegri tornano primi in classifica, superando la Fiorentina per 2-1: un successo di carattere che mancava da tempo. Era da più di 500 giorni che il Milan non occupava la vetta (l’ultima volta era il 2023, con Stefano Pioli in panchina).

La squadra ha ribaltato lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta decisiva di Rafael Leão, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo è di vitale importanza.

Le statistiche celebrano il match-winner: questa è la settima marcatura multipla (tutte doppiette) di Rafael Leão in Serie A. Un record che conferma la sua importanza. Per il portoghese è la prima doppietta dal 9 novembre 2024 (contro il Cagliari) e la prima al Meazza dal 4 giugno 2023 (contro l’Hellas Verona). Il Milan ritrova la vetta e il suo leader.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.