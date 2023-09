Oristanio a Sky: «I gol del Milan ci hanno destabilizzato. In alcuni momenti abbiamo imposto il nostro gioco»

Oristanio ha parlato a Sky dopo Cagliari Milan. Queste le dichiarazioni del giocatore del club rossoblù. Ecco cosa ha detto

PARTITA DI EPISODI – Abbiamo fatto una buona prestazione, sotto l’aspetto dello spirito, della voglia. Abbiamo preso gol in momenti in cui attaccavamo, ci hanno destabilizzato. Ci siamo ripresi, abbiamo imposto il nostro gioco in alcuni momenti della partita.

RITORNO IN ITALIA – Sono molto felice di questo inizio, ringrazio il Cagliari per questa opportunità. Nei due anni in Olanda mi sono trovato bene, ma tornare in Italia era una sfida personale. Con il mister e la squadra ce la metteremo tutta.