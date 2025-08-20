Origi, il Milan offre questa cifra all’attaccante: per chiudere il rapporto con i rossoneri

Origi è pronto a risolvere il proprio contratto con il Milan! Questa la cifra che i rossoneri daranno all’ex Liverpool

La sfortunata avventura di Divock Origi con il Milan è vicina alla fine. Dopo una stagione intera trascorsa ai margini della rosa, l’attaccante belga e la società rossonera sono in trattativa per la risoluzione consensuale del contratto. Un accordo che porrebbe fine a un rapporto mai decollato e che permetterebbe a entrambe le parti di voltare pagina.

Il divorzio, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe concretizzarsi a breve. Origi, che ha un contratto in essere con il club di Via Aldo Rossi fino al 2026 con un ingaggio di 4,5 milioni di euro annui, si è visto proporre un’indennità di fine rapporto di circa 2 milioni di euro. Una cifra che l’attaccante sembra disposto ad accettare per liberarsi e cercare una nuova squadra.

La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo, soprattutto in seguito alle scelte del tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, noto per la sua pragmatica visione del gioco, non ha mai considerato Origi come parte integrante del suo progetto tecnico. La mancanza di feeling tattico e le deludenti prestazioni del giocatore, che non hanno mai convinto né la dirigenza né lo staff tecnico, hanno portato a questa drastica conclusione.

L’operazione, se andrà in porto, rappresenterà un’importante vittoria per il Milan. La risoluzione del contratto permetterebbe ai rossoneri di risparmiare una cifra considerevole, alleggerendo il monte ingaggi e liberando un posto in rosa per un nuovo attaccante. Origi, d’altra parte, avrebbe la possibilità di rilanciare la sua carriera in un altro campionato, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che si erano create al suo arrivo in Italia.