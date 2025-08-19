Allegri ci crede, Tare lavora per lui: può arrivare al Milan in estate

Allegri spera ancora che possa arrivare l’attaccante tanto desiderato. La mossa di Igli Tare

Milan scatenato sul mercato. Il club rossonero sta lavorando senza sosta per rinforzare il proprio attacco, e il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Dusan Vlahovic. Secondo fonti vicine alla trattativa, i contatti tra le parti sono costanti e intensi, alimentando le speranze dei tifosi del Diavolo. L’affare, seppur complesso, è un obiettivo primario e il Milan sembra determinato a portarlo a termine.

La trattativa ha un sostenitore d’eccezione: Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, oggi sulla panchina rossonera, che ha già avuto modo di allenare Vlahovic durante la sua esperienza alla Juventus. Allegri considera il serbo un elemento fondamentale per il suo progetto tattico e lo ritiene l’attaccante ideale per finalizzare il gioco della sua squadra. La stima reciproca tra allenatore e giocatore è un fattore che potrebbe giocare un ruolo cruciale nel convincere Vlahovic a tornare a Milano, questa volta con la maglia del Diavolo.

Tare in prima linea per l’operazione Vlahovic: i contatti con la Juventus

Per mantenere viva la pista, la dirigenza del Milan sta operando su più fronti. Il direttore sportivo Igli Tare, con la sua vasta esperienza nel mercato internazionale, si sta impegnando in prima persona per gestire i contatti sia con gli agenti di Dusan Vlahovic che con la Juventus. I colloqui con i bianconeri sono continui e riguardano non solo le cifre, ma anche la formula del trasferimento. Le due società stanno cercando un punto d’incontro che possa soddisfare entrambe le parti.

L’operazione è economicamente molto onerosa, ma i rossoneri stanno valutando diverse opzioni per trovare la quadra finanziaria. Vlahovic, dal canto suo, avrebbe espresso un certo gradimento per la destinazione, affascinato dal progetto del Milan e dalla possibilità di ritrovare Allegri, con cui ha un ottimo rapporto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il sogno di vedere il bomber serbo con la maglia del Diavolo diventerà realtà.