Origi, niente risoluzione con il Milan: la rivelazione: «Non mi risulta»

Origi, arriva la rivelazione di Matteo Moretto che gela i tifosi del Milan. Non è detto che possa accadere in questi giorni

Il futuro di Divock Origi al Milan continua a essere avvolto nel mistero, con una situazione contrattuale che si fa sempre più complessa. L’attaccante belga, noto per la sua esperienza internazionale e per la sua capacità di segnare gol pesanti, potrebbe non rescindere il proprio contratto con i rossoneri, nonostante le voci che lo vedevano lontano da Milano. A riportare la notizia è stato il giornalista sportivo Matteo Moretto, un esperto di calciomercato. «Non mi risulta che possa rescindere entro la fine del mercato»

Nonostante l’accordo con il club scada il 30 giugno 2026, le speranze del Diavolo di una risoluzione anticipata sembrano farsi più flebili. La notizia di Moretto suggerisce che l’addio dell’attaccante non è affatto scontato e che non è detto che la sua partenza avvenga entro la fine di questa finestra di mercato. Questa situazione mette in una posizione delicata la dirigenza milanista, che sperava di liberare un posto in rosa e alleggerire il monte ingaggi per poter operare con maggiore libertà.

La mancata risoluzione del contratto di Origi potrebbe avere un impatto significativo sulle strategie del Milan e dell’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto e pragmatico. Se il giocatore decidesse di rimanere, il reparto offensivo si troverebbe a gestire un eccesso di elementi, rendendo necessarie ulteriori valutazioni tattiche e gestionali. La speranza è che le parti possano trovare un accordo vantaggioso per entrambi, ma al momento la situazione resta in stallo.

Per l’attaccante, l’obiettivo primario è trovare un club che gli garantisca continuità e un ruolo di primo piano, ma le offerte concrete non sembrano essere arrivate, almeno non quelle che soddisfino pienamente le sue aspettative. I tifosi del Diavolo, intanto, osservano con apprensione l’evolversi della situazione, sperando che si possa sbloccare a breve e permettere alla società di concentrarsi sui prossimi obiettivi di mercato.