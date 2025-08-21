Infortunio Leao, Allegri ha già deciso la strategia di recupero! A disposizione col Lecce solo in questo caso

Infortunio Leao, Massimiliano Allegri convocherà il portoghese contro il Lecce solo se non ci saranno rischi di ricadute

Le recenti notizie dal quartier generale del Milan hanno gettato un’ombra di preoccupazione sui tifosi rossoneri. Gli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao nella giornata di ieri, 19 agosto 2025, hanno purtroppo evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Questa diagnosi, sebbene non gravissima, impone cautela e attesa, con lo staff medico del Milan che valuterà le condizioni del giocatore giorno dopo giorno. La speranza è che i tempi di recupero possano essere brevi, anche perché l’importanza del talento portoghese per la squadra è innegabile: non a caso, il primo gol della stagione rossonera è stato siglato proprio da lui, un segnale chiaro del suo impatto immediato.

La situazione è delicata, e il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, dovrà navigare con attenzione queste acque. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha messo in evidenza la potenziale assenza di Leao per le prossime due sfide di campionato. Secondo il quotidiano, “Niente Cremonese e Lecce a rischio”, una frase che fa riflettere sulla possibilità concreta di non voler correre alcun rischio con la salute del giocatore, considerata la delicatezza della zona muscolare interessata. Un rientro affrettato potrebbe infatti aggravare l’infortunio, compromettendo una fetta più ampia della stagione.

L’apporto di Leao è fondamentale per il nuovo assetto tattico che mister Allegri sta cercando di implementare. La sua velocità, la sua capacità di dribbling e la sua visione di gioco lo rendono un elemento insostituibile nell’attacco rossonero. Senza di lui, il peso offensivo ricadrebbe maggiormente su altri elementi, che dovranno dimostrare di essere all’altezza della situazione. Le prossime partite contro la Cremonese e il Lecce saranno quindi un banco di prova significativo per la profondità della rosa e per la capacità di adattamento della squadra alle assenze importanti.

Il lavoro dello staff medico sarà cruciale in questi giorni. Ogni aggiornamento sulle condizioni di Leao sarà atteso con ansia dai tifosi, che sperano di rivedere presto in campo il loro numero 10. La gestione dell’infortunio sarà un test importante per il nuovo corso del Milan, con Tare e Allegri chiamati a prendere decisioni ponderate per il bene del calciatore e della squadra. L’obiettivo primario è evitare ricadute e garantire che Leao possa tornare in campo al 100% della sua forma fisica, pronto a fare la differenza come solo lui sa fare. La stagione è appena iniziata, e la strada per i successi è lunga: avere a disposizione tutti i talenti chiave sarà decisivo.