Origi via dal Milan? Spunta l’interesse di un club della Premier: ecco quale

Si muove qualcosa per il futuro di Divock Origi, ormai fatto fuori dai progetti del Milan. Un club di Premier lo vuole

Da alcune settimane Divock Origi è finito ai margini del progetto del Milan. Il belga continua ad allenarsi insieme al gruppo degli esuberi ed è ufficialmente in vendita.

Come riferisce TMW, dopo aver rifiutato la destinazione Arabia Saudita, si muove finalmente qualcosa dalla Premier League. Il West Ham ha messo gli occhi sull’attaccante ex Liverpool e starebbe pensando a lui per occupare la casella lasciata vuota da Scamacca.