Origi Milan: aumentano le possibilità del ritorno in estate, i dettagli

Tra i giocatori che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è Origi. Al Nottingham non sta rendendo come dovuto e potrebbe tornare a Milano

Torna a Milano? Tra i giocatori che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è Origi. La sua avventura al Nottingham non sta procedendo come dovuto e il suo ritorno in rossonero in estate è possibile:

come riportato da Calciomercato.com non è riuscito finora a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Il riscatto è complicato, l’ingaggio pesante (4 milioni di euro netti a stagione) e le difficoltà del club inglese in classifica alimentano le possibilità di un ritorno in rossonero in estate.