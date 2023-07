In casa Milan in chiave mercato resta caldo in futuro di Origi. Per i rossoneri è sul mercato ma il belga…

In casa Milan in chiave mercato resta caldo in futuro di Origi. I rossoneri vorrebbero cederlo per poi andare su altri profili in attacco: Scamacca, Taremi e Morata su tutti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il belga però continua a rifiutare tutte le offerte.