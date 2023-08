Origi via dal Milan, spunta una nuova pretendente dalla Premier

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Origi. In tal senso spunta una nuova pretendente dalla Premier League

La volontà del Milan su Origi è chiara. Dopo aver rifiutato qualche offerta, l’attaccante belga ha espresso il suo desiderio di rimanere in rossonero. Una volontà che non combacia con quella di Stefano Pioli e della dirigenza rossonera.

Il giocatore è fuori dal progetto, come dimostrato anche dalle convocazioni per il Bologna. Per lui spunta una nuova pretendente dalla Premier League. Secondo il Sun è finito nel mirino dello dello Sheffield United.