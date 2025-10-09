Ordine consiglia Allegri: «Caos rigori? Lo risolverei scegliendo lui. Ha un solo difetto»

Ordine, noto giornalista, ha consigliato ad Allegri di scegliere Adrien Rabiot come rigorista nonostante sia mancino: le dichiarazioni

La serie negativa del Milan dagli undici metri, culminata nell’errore di Christian Pulisic contro la Juventus, ha spinto il giornalista Franco Ordine a lanciare un appello chiaro: il Diavolo deve trovare urgentemente un nuovo rigorista.

I numeri recenti del club sono drammatici, con 5 rigori sbagliati sugli ultimi 7 tiri, e ben 7 su 13 dall’inizio del 2024. Per invertire questa tendenza che mina la concretezza tanto richiesta da Massimiliano Allegri, serve un tiratore affidabile.

La Scelta Algida: Adrien Rabiot

Ordine ha individuato in Adrien Rabiot il profilo ideale per assumersi questa responsabilità:

«Io punterei su Rabiot che mi sembra sufficientemente algido per calciare in qualsiasi condizione».

Il centrocampista francese, leader di esperienza nel centrocampo del Milan insieme a Luka Modrić e pilastro della mentalità vincente voluta dal DS Igli Tare, possiede la freddezza e la personalità necessarie per affrontare la pressione del dischetto.

Tuttavia, Ordine ha sottolineato un potenziale “handicap” che potrebbe compromettere la sua candidatura: «Ha un solo handicap: è mancino di piede. E i mancini, solitamente, dal dischetto non sono granchè».

Nonostante questo pregiudizio statistico, la necessità di trovare un rigorista con nervi saldi è prioritaria per il Milan, che non può permettersi di sprecare occasioni cruciali nella lotta per le posizioni di vertice.