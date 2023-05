Ordine: «Il Milan va in Champions perché è stata penalizzata la Juve». Ecco le parole del giornalista dopo il match contro i bianconeri

Franco Ordine ha parlato ai microfoni Pressing su Italia1 della qualificazioni in Champions del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Contro ogni aspettativa, la Juventus ha fatto la partita e nella prima mezzora il Milan ha tirato con Messias, la Juventus ha tirato con Kean, Cuadrado, la palla gol clamorosa di Di Maria quindi la Juventus ha fatto molto molto di più del Milan, poi il calcio l’ha inventato il Diavolo e con un cross il Milan ha segnato. Cosa è successo alla Juve? Se non pensiamo al crollo verticale di Empoli, non riusciremo mai a fare una valutazione concreta. Se il Milan va in Champions è perché stata penalizzata la Juve, non si può dire che è una buona stagione. In Champions è arrivato in semifinale e ha fatto benissimo ma in campionato secondo me male»