HANNO DETTO
Ordine avvisa il Milan: «Gara col Parma più importante del derby con l’Inter e vi spiego il motivo»
Ordine, noto giornalista, ha avvisato il Milan: gara di domani contro il Parma più importante dell’incrocio con l’Inter dopo la sosta
Il giornalista Franco Ordine ha espresso un parere forte in vista della prossima trasferta rossonera, definendo la partita contro il Parma come «fondamentale, più importante persino del derby»
Ordine spiega che la gara è cruciale alla luce dell’«ultimo periodo (dalla sosta di ottobre in poi)» e prima della prossima pausa di novembre. Max Allegri, infatti, potrà recuperare per la panchina solo Christian Pulisic, mentre Rabiot rimarrà ancora fuori.
«Passare Parma significa preparare senza affanni l’appuntamento del derby». Il Milan deve conquistare i tre punti per affrontare la sosta con serenità, senza preoccuparsi di come i nazionali torneranno dall’intermezzo.