Connect with us

HANNO DETTO

Ordine avvisa il Milan: «Gara col Parma più importante del derby con l'Inter e vi spiego il motivo»

HANNO DETTO

Di Stefano annuncia: «Maignan a Milanello ha ritrovato il sorriso. Rinnovo? Questo aspetto potrebbe fare la differenza»

HANNO DETTO

Milan Roma, il giornalista esalta Allegri: «Capolavoro e i critici...»

HANNO DETTO

Milan Roma, Mancini scherza nel tunnel: avete sentito cosa ha detto? La rivelazione

HANNO DETTO

Conferenza stampa Cuesta: «Leao? Ci focalizziamo sul collettivo. L'atteggiamento non cambierà»

HANNO DETTO

Ordine avvisa il Milan: «Gara col Parma più importante del derby con l’Inter e vi spiego il motivo»

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Ordine

Ordine, noto giornalista, ha avvisato il Milan: gara di domani contro il Parma più importante dell’incrocio con l’Inter dopo la sosta

Il giornalista Franco Ordine ha espresso un parere forte in vista della prossima trasferta rossonera, definendo la partita contro il Parma come «fondamentale, più importante persino del derby»

Ordine spiega che la gara è cruciale alla luce dell’«ultimo periodo (dalla sosta di ottobre in poi)» e prima della prossima pausa di novembre. Max Allegri, infatti, potrà recuperare per la panchina solo Christian Pulisic, mentre Rabiot rimarrà ancora fuori.

«Passare Parma significa preparare senza affanni l’appuntamento del derby». Il Milan deve conquistare i tre punti per affrontare la sosta con serenità, senza preoccuparsi di come i nazionali torneranno dall’intermezzo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.