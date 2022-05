Ordine «Leao croce e delizia del Milan»

Franco Ordine, noto giornalista ha analizzato il rendimento di Rafael Leao in questa stagione: il portoghese è croce e delizia

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato così di Rafael Leao:

«Rafael Leao è un portoghese di 22 anni arrivato ai tempi di Boban-Maldini con la promessa di diventare un top, del Milan è il primo puntero a entrare in doppia cifra quanto a gol, dei tifosi è il beniamino, in qualche passaggio considerato croce e delizia perché poco connesso con la partita. Non è il tipo da prendersi molto sul serio quando in patria gli spalancano scenari favolosi per il futuro ed è forse questa, alla fine, la sua autentica forza».