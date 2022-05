Ordine: «Il Milan farà due pareggi e una vittoria e lo scudetto andrà all’Inter». Ecco le sue parole

Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle ultime tre giornate di campionato di Milan ed Inter. Ecco le sue parole:

«Milan può fare solo un mezzo errore: un pareggio. Credo che farà due pareggi e una vittoria. Unica difficoltà per l’Inter è la finale di Coppa Italia tra Empoli e Cagliari: porterà via energie. Come diceva Brera, la carta dice Inter».