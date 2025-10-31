Ordine critico sul Milan: «Emergenza diabolica per colpa delle nazionali. Necessario intervenire sul mercato a gennaio»

Ordine, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan consigliando al club rossonero di tornare sul mercato a gennaio

Il giornalista Franco Ordine ha espresso un giudizio netto sull’emergenza infortuni vissuta dal Milan in queste settimane, in particolare dopo l’ultima partita contro l’Atalanta.

Ordine ritiene che il club abbia sottovalutato un rischio prevedibile: «C’era un forte rischio che a Bergamo si rivelasse in tutta la sua dimensione l’emergenza diabolica vissuta dal Milan in queste settimane dopo la famigerata sosta per nazionali». Citando l’ex dirigente Tare, che aveva detto «Non potevamo prevedere che tornassero 6 infortunati!», Ordine ribatte che, in assenza delle Coppe, le «soste per le nazionali che sono diventate una trappola infernale per i club».

Rosa corta e l’errore Australia

La rosa ridotta a «sole 19 unità di calciatori di movimento» è considerata un numero «risicato per puntare alla Champions», dovendo già «trascurare fin da ora sia la coppa Italia che la Supercoppa d’Italia».

Ordine aggiunge poi una nota critica sulla pianificazione logistica: il Milan dovrebbe «ritirare la folle idea» della trasferta in Australia, per la quale ha spinto, e «riposizionando la trasferta in Italia o comunque in una sede più comoda». Il rischio è che le conseguenze, cadendo nel «periodo svolta del torneo (a inizio febbraio)», si rivelino «disastrose per la classifica».

La necessità di intervenire subito

La dichiarazione di Tare a Bergamo, secondo Ordine, sembra indicare l’intenzione di «ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa». Se così fosse, il club dovrebbe agire «fin da ora» per avere i rinforzi subito a Milanello dai primi di gennaio, un «contributo prezioso visto che neanche quest’anno ci sarà la solita sosta natalizia».