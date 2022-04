Onofri: «Calcio italiano indietro anni luce rispetto alla Premier»

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato della differenza tra il calcio italiano e la Premier League: le sue parole

Ospite di TMW Radio, Claudio Onofri ha parlato in questi termini delle differenze tra il calcio italiano e la Premier League:

«Il nostro calcio è arrivato a un livello molto basso. Questo livello non è dato dalla sconfitta dell’Italia con la Macedonia. il problema sono i calciatori che restano a terra nonostante non abbiano nulla, oppure arbitri che peccano di fin troppa sicurezza. Penso che la tecnologia possa essere una grande strumento per aiutare gli arbitri. Questi ci devono dare però delle linee guida, ho sempre sostenuto che fosse un ruolo molto difficile quello dell’arbitro, per questo c’è bisogno di linee guida che li aiutino. Io ho visto City-Liverpool ed è un altro sport, ed è così anche dagli spalti. Lì in Premier i tifosi non appoggiano i propri beniamini nel caso simulino. Il nostro calcio va rivoluzionato e ci vorrà del tempo».