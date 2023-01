Onana a Sportmediaset: «Se facciamo le cose come sappiamo sarà una grande serata». Le parole del portiere nerazzurro

Onana ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita del match contro il Milan. Ecco le parole del portiere nerazzurro:

PRIMA RISPOSTA IN ITALIANO – «Questa partita è troppo importante per noi, giochiamo contro una buona squadra ma dobbiamo fare tutto per vincere».

COMPATTEZZA – «Sì, come cerchiamo di fare sempre. Ma io sono tranquillo, ho fiducia nei miei compagni. Se facciamo le cose come sappiamo sarà una grande serata»

TENSIONE – «No, sono molto tranquillo e abituato a certe partite. Dobbiamo cercare di rimanere tranquilli, seguire i consigli del mister. Se facciamo le cose bene, sono convinto che vinceremo»