Giroud sorpreso da Adli: «Ecco chi mi ricorda»

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha speso bellissime parole per Yacine Adli: le parole del francese sul centrocampista

Intervistato da Sky, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha dichiarato:

«Adli? Non era facile per lui, ha tanta qualità ma sono felice per lui, penso che può alzare il livello della squadra la sua qualità mi ricorda me da giovane. Abbiamo un buon mix tra gioventù e esperienza».

