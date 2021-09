Okereke come Weah: «Il paragone mi fa molto piacere»

Okereke, stellina del Venezia, ha realizzato sabato un goal simile a quello di George Weah contro il Verona: l’orgoglio del ragazzo

David Okereke, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del paragone con Weah rispetto alla rete segnata sabato nella gara contro l’Empoli:

«Ovvio che l’accostamento mi abbia fatto molto piacere. Mi sono arrivati un sacco di messaggi su Instagram per dirmi che avevo fatto un gol simile. Non ho mai visto giocare Weah ma conosco il personaggio. È stato uno dei grandi giocatori dell’Africa, ha vinto il Pallone d’oro e ora è il presidente della Liberia. Il suo gol? Sono onesto: non l’ho ancora visto. A questo punto appena finita l’intervista vado su Youtube».